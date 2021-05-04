FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Jandarma tarafından yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında arama kaydı bulunan R.G.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahsın adli makamlarca yapılan işlemlerini müteakip tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.