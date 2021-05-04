Adıyaman´da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

KAHTA (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN´ın Kahra ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Sandı (34) yönetimindeki 27 AGA 071 plakalı sebze yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan Yusuf S. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların tedavilerine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA (Adıyaman), (DHA)-
2021-05-04 20:46:54
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.