Adıyaman´da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHTA (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN´ın Kahra ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Sandı (34) yönetimindeki 27 AGA 071 plakalı sebze yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan Yusuf S. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların tedavilerine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA (Adıyaman), (DHA)-

2021-05-04 20:46:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.