Milletvekili Fırat: “Muhalefet Milletvekili Adıyaman’a yapılan hizmetleri görmezden geliyor”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin yapılan hizmetleri görmezden geldiğini ve kendine mal etmeye çalıştığını kaydetti.

AK Parti Milletvekillerinin, memleketin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

Tutdere’nin Adıyaman’a yapılan hizmetleri görmezden gelmeye yada yapılacak yatırımları kendine mal etmeye başladığını ifade eden Fırat, “1950’den bu yana halkımızın iktidara getirmediği bir zihniyet, kıyıdan köşeden aldığı ortaklıkları döneminde bile Adıyaman’da taş üstüne taş koymamışken Tutdere’nin savunduğu muhalefet ne zamandan beri Adıyaman’da iş yapmaya başladı anlamış değilim. Üstelik Tutdere bununla da yetinmeyerek ilimizdeki yatırımları kendi şahsi çalışmalarına sığdırmaya çalışıyor bunun da akla mantığa sığar bir yanı yok. Üstelik yapılan hizmetlerden işine gelenlere sahip çıkmak diğerlerini de karalamak ahlaki olmamakla birlikte ucuz muhalefet kurnazlığından öteye gitmemektedir” dedi.

Fırat açıklamasının devamında, “Sadece son 18 yılda Adıyaman’da yapılan hizmetleri saymakla vaktinizi almadan Tutdere’nin ifadelerinde geçen, ‘Adıyaman'ın AK Parti'den önce iki hastanesi vardı şu anda bir hastanesi var’ cümlelerini okuyunca Adıyaman’da yetişen birinin nasıl olurda tek bir odada 8 hastanın kaldığı keşmekeş hastanelerden şimdiki 400 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi’ni karşılaştırır. Kaldı ki sadece son 18 yılda ilimiz genelinde 10 hastane yaptık. Dilerse bunları tek tek isim isim sayar kendisinin eksikliğini de gideririm. Çünkü Adıyaman sadece Merkez ilçeden ibaret değil. Bir bütün olarak Adıyaman’ı ele alıp, sosyolojik olarak halkımızın eksikliğini hissettiği ne varsa yapmak için çalışıyoruz. Fakat Tutdere’nin çevre illerin bile sağlık yatırımlarını takdir ettiği Adıyaman’ı karalayarak nereye varacağını halkımızla birlikte merakla bekliyoruz.

Bizler Adıyaman Milletvekilleriyiz, hizmetimizin asıl yararlanıcı olan Adıyamanlı hemşerilerimizin faydasına olacak her işe gözümüzü kırpmadan koşarız. Halkımızın menfaatine olan her yatırımın gelmesi için de canla başla çalışır çabalar ve o hizmeti Adıyaman’a kazandırırız Allah’ın izniyle. Bu arada da CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere’ye hem yanlış bildiklerini gösterir hem de doğrusunu anlatmaya çalışırız.

Adıyaman’da bu yatırımların hayata geçmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın’a, şu anda kadar görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve bu yolda durmaksızın emek harcayan teşkilatımıza şükranlarımı sunarım.

Her zaman dediğim gibi Adıyaman için kim taş üstüne taş koyarsa Allah razı olsun. Unutulmasın ki, Adıyaman’da yapılan ve yapılması planlanan bir yatırımı dolaylı yollardan öğrenerek kendine mal etmeye çalışmak olsa olsa emek hırsızlığıdır. Bunu da değerli hemşerilerimizin takdirine sunarım” ifadelerini kullandı.

