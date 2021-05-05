Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, TOBB camiasında hayatını kaybeden başkanlar için taziye mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İspala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ile Adıyaman Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu için taziye mesajı yayımladı.

Başkan yayımladığı mesajında, “İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde insanlarımızı birer birer kaybediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla ve hava sıcaklığının artmasıyla insan vücudunda direncin azalması yanında bazı belirgin hastalıkları da getirmektedir. Öncelikle buradan salgın süreci için Maske Mesafe ve Hijyen kurallarının uyulmasını vurgulayarak sağlığımıza dikkat edilmesi yönünde gereken hassasiyetin gösterilmesini tavsiye ediyorum.

Kaybettiğimiz Adıyaman'ımızın renkli simalarından olan Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'ya rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Diğer taraftan TOBB camiamızın değerli isimlerinden İspala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'e ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş'a Allah'tan rahmet diler yakınlarına ve TOBB camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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