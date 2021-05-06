Seyir halindeki otomobilden havaya rastgele ateş açılması kamerada

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açarken, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden aracın plakasını belirleyen polis, içindeki kişi veya kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanlar, polise bildirirken, otomobil sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevreden boş kovanları topladı. Havaya rastgele ateş açılma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerden otomobilin plakası belirlendi. Polis, otomobildeki kişi veya kişilerin de tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-05-06 11:07:09



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