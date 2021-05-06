Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor

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Adıyaman Besni Devlet Hastanesine, Anestezi ve Reanimasyon branşında ikinci uzman doktor ataması yapıldı.

C grubundan B grubuna yükselen Besni Devlet Hastanesi son atamalar ile birlikte uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Besni Devlet Hastanesinde rol değişikliğiyle birlikte Anestezi ve Reanimasyon branşında ikinci uzman doktor ataması yapıldı.

Besni Devlet Hastanesinde Uzm. Dr. Özgecan Kaynarca göreve başladı.

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