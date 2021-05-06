Adıyaman'da PTT şubesi önünde kuyruk

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentte çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-06 16:36:21



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