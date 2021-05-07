Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi

İHA

AK Parti Milletvekili Fırat'ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere'den cevap geldi.

Milletvekili Tutdere kendisiyle ilgili açıklamaya cevap verdi

AK Parti Milletvekili Fırat’ın önceki gün CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine Tutdere’den cevap geldi.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sosyal medyada, Milletvekili Fırat’ın açıklamalarına halkın haberlerin altına yaptığı yorumlarla en güzel cevabı verdiğini iddia etti.
Tutdere açıklamasında, “Öncelikle yapmış olduğumuz çalışmalarla Fırat’a Adıyaman’ı ve Adıyaman’ın vekili olduğunu hatırlattığımız için gururluyuz, mutluyuz. Katıldığımız televizyon programlarında, meclis genel kurullarında verdikleri sözleri yerine getirmediklerini kendilerine hatırlatmamızın Fırat’ı neden bu kadar üzdüğüne ve incittiğine anlam veremedik. Milletvekili Fırat gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalarıyla konuyu saptırmış benim ve bütün Adıyaman halkının sürekli dile getirdiği 150 yataklı devlet hastanesinin neden yapılmadığına ilişkin beyanlarımıza ve yine Adıyaman’a yapılması planlanan hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarımıza cevap vereceğine polemik oluşturmuş, haklı açıklamalarımızı ve eleştirilerimizi örtbas etmeye çalışmıştır, görmezden gelmiştir. Fırat polemik oluşturarak gerçeklerin üstünü örtemezsiniz.
150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi’nin yapımı konusunda dört senedir, ‘Müjde, yapılacak’, ‘Müjde, ihaleye çıkıldı’, ‘Müjde yapılıyor’ açıklamalarıyla adeta Adıyamanlı hemşehrilerimiz iktidar tarafından oyalanmıştır. Bahse konu olan Devlet Hastanesi 2017 yılında yıkılmış aradan geçen dört yıla rağmen yerine yenisi inşa edilmemiştir. 150 Yataklı Devlet Hastanesi sadece seçim dönemlerinde hatırlanmış ve seçimlerde malzeme konusu olarak kullanılmanın ötesine geçememiştir. Adıyaman Milletvekili olarak seçildiğim günden bu yana iktidarın yıktığı Adıyaman Devlet Hastanesi’nin tekrar inşa edilmesi için mücadele ediyor ve her fırsatta bu meseleyi iktidara hatırlatıyorum. Konuyu sürekli olarak gündeme getirmemiz bir netice vermiş olacak ki iktidar tarafından 2018 yılı yatırım programına alınacağı söylenen Adıyaman Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin proje ihalesi nihayet 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirildi” dedi.
Tutdere, “Çevre illerimiz; Gaziantep Merkez’de 5 Devlet Hastanesinde, Kahramanmaraş Merkez’de 3 Devlet hastanesinde, Malatya Merkez’de 3 Devlet Hastanesinde, Şanlıurfa Merkez’de 5 Devlet Hastanesinde, Diyarbakır Merkez’de 4 Devlet Hastanesinde, Elazığ Merkez’de 4 Devlet Hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır. Fırat senin bundan haberin var mı? Bu mudur çevre illerin Adıyaman’daki sağlık yatırımlarını takdir etmesi? Belli ki çevre illerin sağlık yatırımları konusunda yeterli bilgi sahibi değilsiniz. Yapımı Devam Eden Sağlık Tesisleri ile Yapımı Planlanan Sağlık Tesislerinden bahsetmiş. Ancak o konuda da bilgi eksikliği ve araştırma yetersizliği neticesi vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirmiştir. Bahsettiği yatırımlara ilişkin resmi bilgiler şu şekildedir; 2020 yılında, Adıyaman’daki 26 sağlık yatırımının 12 tanesine hiç ödenek ayrılmamış, 7 tanesi ise 2 bin lira gibi sembolik bir rakamla iz ödenek kapsamında yatırım programında sadece kağıt üzerinde gözükmektedir. 2021 yılı detaylı yatırım programı ise henüz açıklanmamıştır. Samimiyseniz hiç ödenek ayırmadığınız veya iz ödenek ayırdığınız yatırımların hak ettiği ödeneği 2021 yılında ayırın.
Milletvekili Fırat’ın, ‘150 Yataklı Devlet Hastanesi de yapımı planlanan sağlık tesisleri arasında ve projesi şu anda yapılmaktadır. Onu da biz yapacağız’ açıklamaların var. Tabii ki siz yapacaksınız. Çünkü iktidarsınız, milletten vergiyi toplayan sizsiniz, bütçeyi yöneten sizsiniz, hükümet sizsiniz, bu sizin Anayasal göreviniz. Ancak siz yapmayıp, mevcut tabloda olduğu gibi sürekli boş vaatlerle Adıyamanlıları kandırmaya devam ederseniz, Adıyaman’ın eksiklerini anlatmaya ve söylemeye devam edeceğim, bu da benim anayasal görevim. Çünkü ben milletin vekiliyim. Ne pahasına olursa olsun Adıyaman’ın da Adıyamanlının da hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım.
Milletvekili Fırat beni Adıyaman’a yapılan yatırımları sahiplenmekle itham etmiş. Bizim siyaset anlayışımızda hizmetler millet içindir. Bizim şahsi olarak hizmetleri sahiplenmek gibi bir kaygımız asla olmadı. Ancak sizin mensubu bulunduğunuz siyaset anlayışı devletimizin yaptığı rutin kamu hizmetlerini bile kendi şahsına mal etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Hizmetleri şahsa mal etmek ancak sizin siyaset anlayışınıza özgü bir tutum ve davranıştır. Bizim siyaset anlayışımızda hizmetler milletindir. Kaldı ki Adıyaman’da sahiplenilecek hizmetin de yoktur! Hızlı tren projesini, sulama projelerini, pompaj sistemlerini bitirdiniz, Çelikhan’ın, Gerger’in yollarını yaptınız, fabrikalar kurdunuz, Adıyaman’ın ırgatlığını sonlandırdınız da ben mi sahip çıktım?
Bunun neresi yanlış? Bunun hizmetleri karalamakla ne alakası var. Biz yapılana teşekkür etmeyi de biliriz, yapılmayanı eleştirmeyi de biliriz. Bizim yaptığımız iktidarın Adıyaman’a yapmadığı hizmetleri dile getirmek ve iktidarı hizmetleri yapmaya zorlamaktır. Adıyaman halkının bana verdiği görev budur. İktidar milletvekili Fırat’ı Adıyaman’ın işsizlik ve yoksulluk sorunları başta olmak üzere gelmeyen kamu yatırımlarıyla ilgilenmeye davet ediyorum. Fırat’ın Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimizin sorunlarıyla ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu Adıyaman kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Adıyaman halkından yetki aldığım günden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda Adıyaman’ımızın sesi olmaya çalışıyorum. Adıyaman’ın çözüm bekleyen sorunlarını yüksek sesle dile getiriyor ve sorunların çözümü konusunda takipçisi oluyorum. Birileri gibi Adıyaman’ı uzaktan izlemiyor, Adıyamanlı hemşehrilerimin içinde bulunarak sorunlarını dinliyor ve Adıyaman’ı tüm Türkiye’ye anlatmak için gayret gösteriyorum. Bu tarz açıklamalarla bizi susturacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Hiçbir güç, hiçbir baskı bizi yıldıramayacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmıyor
Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılar, hal pazarı önünde eylem yaptı
YEREL HABERLER Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılar, hal ...
Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ‘Turuncu Bayrak’ sahibi oldu
YEREL HABERLER Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ‘Turuncu Bayrak’ ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen, Adıyaman'dan sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen, Adıyaman'dan ...
Gözlüğü kırılan yaşlı kadının yardımına polisler koştu Yaşlı kadından polislere hem Türkçe hem Kürtçe dua
YEREL HABERLER Gözlüğü kırılan yaşlı kadının yardımına polisler ...
4'üncü Murat'ın yaptırdığı caminin altından akan suda serinliyorlar
YEREL HABERLER 4'üncü Murat'ın yaptırdığı caminin altından akan suda ...
PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
Adıyaman'da PTT şubesi önünde kuyruk
YEREL HABERLER Adıyaman'da PTT şubesi önünde kuyruk
Lösemi hastalarının umudu olan bitki tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Lösemi hastalarının umudu olan bitki tezgahlarda ...
Belediyeden haşere açıklaması
YEREL HABERLER Belediyeden haşere açıklaması
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu ...
Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ...
Seyir halindeki otomobilden havaya rastgele ateş açılması kamerada
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilden havaya rastgele ateş ...
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor Caminin altında bulunan dehlizden 380 yıldan beri su akıyor
YEREL HABERLER Tarihi caminin altından yüzyıllardır su ...
Sultan Teyze hayaline kavuştu
YEREL HABERLER Sultan Teyze hayaline kavuştu
Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri ...
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bir haftada 1 milyon 116 bin TL para cezası kesildi
Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı
Milletvekili Fırat: “Muhalefet Milletvekili Adıyaman’a yapılan hizmetleri görmezden geliyor”
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat: “Muhalefet Milletvekili ...