Adıyaman'da komşuların gürültü kavgası: 2 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi´nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz Can bıçakla, Sinan Kutlu ise başına aldığı demir çubuk darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-07 15:27:18



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