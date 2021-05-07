Banka şubesinin camını kıran şüpheli yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, bir banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi´nde meydana geldi. Banka şubesinin önüne gelen bir kişi, elindeki taşla camı kırarak hasara neden oldu. Sesi duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polis, kısa kovalamaca sonucu M.H,'yi (40) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-07 23:55:07



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