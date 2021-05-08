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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin “Bizleri ‘bin aydan daha hayırlı’ olan Kadir Gecesi’ne bir kez daha kavuşturduğu için Yüce Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Dağtekin, Kadir Gecesi’nin, Yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş muazzez ve mübarek gecelerden birisi olduğunu ifade ederek, “Bu gece Kur'anı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bu gece anlayarak, düşünerek, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak, bol bol Kur'an okumamız gerekiyor. Özellikle Kur’an’ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek okumak gerekiyor. Kadir suresinin 1,2,3,4 ve 5. Ayetlerinde de belirtildiği gibi ‘Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’. Bir Hadisi Şerifte ise Kadir gecesi ile ilgili Efendimiz şöyle buyurmaktadır, ‘Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmis günahları bağışlanır’ (Buhari). Hepimiz bu gecenin ilahi bir lütuf ve de kutlu bir hazine olduğunu biliyoruz. Öyle ki, her türlü manevi yokluk ve yoksulluk yerini bu gece iman zenginliğine bırakır, nefislerimiz izzete, ikrama, itibar ve iffete kavuşur. Allah, bu gecenin Rahmani lütfu hürmetine hepimizi nefsine galip gelerek iman zenginliğine kavuşanlardan eylesin. Hepimizin malumu olduğu üzere; insanlığı kasıp kavuran bir salgın illetiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu süreci de el ele vererek sürdürdüğümüz mücadelenin sonunda ve de en önemlisi Allah’ın izni ve rızasıyla atlatacağız. Bu bakımdan mübarek Kadir Gecesi’ni bir dua hazinesi olarak görmeli ve bizleri her türlü çaresizlikten uzak tutması için Alemlerin Rabbine bol bol dualar etmeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin hatırı ve hürmetine Cenabı Allah ülkemizi ve milletimizi selamete kavuştursun. Her türlü beladan, musibetten, illet ve hastalıktan bizleri kudretiyle muhafaza buyursun, hepimizi rahmet, merhamet ve mağfiretiyle kuşatsın inşallah. Bu duygu ve dularla mübarek Kadir Gecemizin Alemi İslam’a hayırlar getirmesini diliyor, insanlığın huzur ve barışına, dirlik ve düzenine vesile olması niyazıyla tüm Adıyamanlı hemşehrilerime en kalbi saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

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