Çelik’ten Anneler Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında; “Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en büyük pay annelerimizindir.

Karşılık beklemeden vermenin, cömertliğin ve sabrın sembolü olan annelerin, gelecek nesillerin hazırlayıcısı oldukları unutulmamalıdır. Ömürlerini ailesine adamış, fedakarlığı ondan daha fazla yapamayacak, güzel ahlak abidesi anneler hakkında Peygamber Efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Hadisi Şerifi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) kendisine sorulan; kendisine iyi davranmam gereken kimdir? Sorusuna, efendimizin 3 kere üst üste annen cevabını verdiği hadisi şerifi annelerimizin inancımızdaki yerinin bizler için ne denli önem arz ettiğini göstermektedir. Bu anlamda annelerimize karşı her zaman hürmetkar olmalıyız.

Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir. Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.

Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren; bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir meşakkatle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta annem ve eşim olmak üzere, Aziz Şehitlerimizin anneleri ve tüm muhterem annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

