Belediye Başkanı Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Merhamet ve yardımlaşma duygularının toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan`ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Kuran’ı Kerim'in inmeye başladığı, İslam'da en kutsal ve faziletli gece olarak bilinen ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan tüm Kahtalı hemşerilerimize, milletimize, İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

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