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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet amiri ölümden döndü

İHA

Emniyet amiri ölümden döndü

Adıyaman’ın Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Emniyet amiri kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy’un kullandığı 06 BU 5912 plakalı Ford marka otomobil, ilçe girişinde mucurlu yolda kontrolden çıkarak takla attı. Mucur nedeniyle üç takla atan ve daha sonra refüje çarpan araçtaki Emniyet Amiri Yücesoy kazadan yara almadan kurtuldu. Yücesoy vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılırken, otomobilin motor kısmında aniden çıkan alevler de yine vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olayın meydana geldiği bölgede kazaların sıklıkla yaşandığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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