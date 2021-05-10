Adıyaman’da Kudüs için Kıyam konvoyu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da Kudüs için Kıyam konvoyu düzenlendi

İHA

Adıyaman’da Kudüs için Kıyam konvoyu düzenlendi

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırması sonrası Adıyaman’da kıyam konvoyu düzenlendi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırması sonrası konvoy düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen konvoya çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 150 araçlık konvoy şehirlerarası otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu. Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşe giden belediye personelleri kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İşe giden belediye personelleri kaza yaptı: 2 yaralı
Adıyaman’da iş adamlarından ‘ek istihdam’ deklarasyonu Adıyaman’da 46 işletme 2 bin 825 yeni işçi alarak istihdama katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Adıyaman’da iş adamlarından ‘ek istihdam’ ...
Kontrolden çıkan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon devrildi
6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
Minarede mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Minarede mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman’da akıl almaz olay Başkasına ait iş yerini açtı, temizledi ve satış yaptı
YEREL HABERLER Adıyaman’da akıl almaz olay Başkasına ait iş yerini ...
Adıyaman’daki bıçaklı kavga: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’daki bıçaklı kavga: 3 gözaltı
Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
YEREL HABERLER Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
Dağtekin, Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Dağtekin, Anneler Gününü kutladı
Kılınç’tan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılınç’tan Anneler Günü mesajı
Yıldırım Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Yıldırım Anneler Gününü kutladı
Çiftçi toprağa gömülü insan kafatası ve kemik buldu
YEREL HABERLER Çiftçi toprağa gömülü insan kafatası ve kemik buldu
Maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtıldı
YEREL HABERLER Maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma ...
Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Emniyet amiri ölümden döndü
YEREL HABERLER Emniyet amiri ölümden döndü
Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
YEREL HABERLER Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Belediye Başkanı Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı
Çelik’ten Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Çelik’ten Anneler Günü mesajı
Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı
YEREL HABERLER Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı
Adıyaman’da STK Platformundan İsrail’e tepki
YEREL HABERLER Adıyaman’da STK Platformundan İsrail’e tepki
Başkan Yıldırım'ın Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım'ın Kadir Gecesi mesajı
Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
Kahta’da bisiklet çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da bisiklet çalan şahıs yakalandı