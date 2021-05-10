Adıyaman’da Kudüs için Kıyam konvoyu düzenlendi

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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırması sonrası Adıyaman’da kıyam konvoyu düzenlendi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da cemaate saldırması sonrası konvoy düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen konvoya çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 150 araçlık konvoy şehirlerarası otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu. Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü.

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