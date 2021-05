Çelikhan Dayanışma Platformundan Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıya tepki

Çelikhan Dayanışma Platformu tarafından İsrail’in Mescidi Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Platform çatısı altında bulunan 21 sivil toplum kuruluşunun imzasının bulunduğu basın açıklaması Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Basın açıklaması sivil toplum kuruluşu başkanları adına ÇEYDER Başkanı Müslüm Çakmak yaptı.

Müslüm Çakmak, “Siyonist güçler her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da sistematik ve aşamalı olarak Filistinli Müslümanlara saldırıp Mescidi Aksa’yı işgal etme planını devreye sokmaktadır. Buna bağlı olarak şuanda İsrail, Mescidi Aksa’da 1967 yılından beri görülmemiş bir zulüm icra etmektedir. Haremi Şerif’te namaz kılan, ibadet eden Müslümanların üzerine ses bombaları, plastik mermi ve biber gazıyla saldırmakta, zulme direnenleri vahşice yaralamakta ve öldürmektedir. Dini ne olursa olsun, ibadet halindeki hiçbir insana yapılamayacak saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırıların temel amacı, Mescidi Aksa’yı Müslümanların mabedi olmaktan çıkarıp, Yahudi sinagoguna çevirmektir. Biz Çelikhan halkı olarak, bu insafsız Siyonist baskı, tahrik ve zulmüne karşı sesimizi yükseltiyoruz. Biz şuanda, İsrail zulmüne karşı Filistinli kardeşlerimiz ve Mescidi Aksa için ancak dua edebiliyoruz. Ancak duanın ötesinde, yapacağımız şeyler vardır. Biz Müslümanlar olarak İsrail’e karşı yapabileceğimiz en etkili eylem, mallarını boykot edip ekonomilerine zarar vermektir. Bizler dünyaperest olan Yahudilerin mallarını tüketmesek, boykot edersek, Yahudileri can alıcı yerinden vurmuş oluruz. Bu boykot Yahudilere karşı şuan kullanacağımız en etkili silah olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu yapabilir ve yapmalıyız. Şunu unutmamak gerekir ki, aldığımız her Yahudi malı Mescidi Aksa’da namaz kılan Müslümana sıkılan kurşundur” dedi.

Çakmak açıklamasının devamında, “İsrail ve işbirlikçilerinin Müslümanların ilk kıblesine saldırmalarının altındaki temel neden; İslam dünyasının bölünmüş ve parçalanmışlığıdır. İsrail bu pervasız cesareti, bazı İslam devletlerinin ihanetinden almaktadır. Siyonist güçlerin Mescidi Aksa’nın mahremine yapmakta olduğu eşi görülmemiş zulme karşı, Filistinli mazlum Müslümanlar tüm imkansızlıklara karşın; kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla tarihte görülmemiş bir direniş göstermektedirler. Tarihin nöbet değişiminde, tarihi görevlerini yerine getirip tüm dünya Müslümanlarının izzetini korumaya çalışmaktadırlar. Filistinli izzetli mazlumlarının direnişini Çelikhan halkı olarak selamlıyoruz ve kıyamınız mübarek olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

