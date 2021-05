Adıyaman’a 44 milyon 560 bin TL KÖYDES ödeneği

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 2021 yılı KÖYDES projesi kapsamında Adıyaman’a 44 milyon 560 bin 300 TL ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Bu ödeneğin ne gibi hizmetlerde kullanılacağı hususunda açıklamada bulunan Başkan Mehmet Can Erdoğan, “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında KÖYDES projesi ile 2005 yılından bu yana hükümetimiz tarafından her yıl düzenli olarak köylere hizmet yapmaya yönelik ilimize ödenek aktarımı yapılmaktadır. Bu yılda Hükümetimiz tarafından geçen yıllara göre ödenekte artış yapılarak, ilimize KÖYDES projesi ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup, gerekli görülen projelerde kullanılmak üzere hizmet programımız tamamlanmıştır. 2021 yılı KÖYDES projesi kapsamında ilimize 44 milyon 560 bin 300 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Bakanlıkça uygulayıcı birimlerimiz olan merkez ve ilçe birliklerimize dağılımı yapılmıştır. Söz konusu ödeneğin yüzde 30'u olan 13 milyon 368 bin TL'lik kısmı ilimiz genelinde işlerin aksamaması ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması adına çeşitli kalemlere ayrılmak suretiyle ‘ortak ödenek’ kesintisi olarak ayrılmıştır. KÖYDES ödeneği, Valimiz Mahmut Çuhadar başkanlığında, milletvekillerimizin, vali yardımcımızın, kaymakamlarımızın, genel sekreterimizin, birim müdürlerimizin ve il genel meclisi üyelerimizin yapmış oldukları istişareler doğrultusunda KÖYDES programları tamamlanmıştır” dedi.

Ödeneğin nerede kullanılacağı ile ilgili ilgi açıklamada bulunan Erdoğan, “İl genelinde toplam 79 adet yol projesi, 46 adet içme suyu projesi, 18 adet kanalizasyon projesi ve 10 adet küçük ölçekli tarımsal sulama projesi programa alınmıştır. Bunun neticesinde, toplamda 153 adet proje KÖYDES kapsamında ilimize kazandırılmış olacaktır. Bizler her yıl yapmış olduğumuz bütçe programı ve Hükümetimizin bizlere her yıl köylerimizde kullanılmak üzere aktarmış oldukları KÖYDES ödenekleri ile Valimiz Mahmut Çuhadar'ın onayıyla ve Genel Sekreterimiz Sami Işık'ın sevk ve idaresiyle tüm hizmetleri birer birer gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Umuyoruz ki Adıyaman’da bulunan 453 köy, 507 mezramız ve bağlı bulunan mahallelerimizde yaptığımız programlar ve aldığımız destekler ile mevcut hedeflerimizi gerçekleştirip, daha güzel daha yeni hedefler ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.