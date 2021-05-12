Sokak hayvanları kapanmada unutulmadı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Müdürlüğü, sokak hayvanları aç ve susuz bırakmadı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmada sokak hayvanları aç ve susuz kalmasın diye, cadde ve sokaklara mama bıraktı. Hayvanseverler ile birlikte parklar, cadde ve sokaklarda uygun yerlere mama bırakarak sokak hayvanları unutulmadı.

Mamaların bayram boyunca süreceği öğrenildi.

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