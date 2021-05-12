Necmi Baykan toprağa verildi

AK Parti kurucularından ve eski İl Genel Meclis Başkanı Necmi Baykan (71) hayatını kaybetti.

Adıyaman’da önemli siyaset adamlarından olan Necmi Baykan önceki gün tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Necmi Baykan bir çok siyasetçi ve yakınlarının katılımı ile Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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