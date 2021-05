Milletvekili Tutdere, Ramazan Bayramını kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye’nin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı olduğunun vurguladı.

İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları veren Milletvekili Tutdere, “Salgının bir an önce bitmesi ve en kısa zamanda hayatın olağan akışına dönmesi hepimizin en büyük beklentisidir. Yurttaşlarımızın bu süreçte ortaya koyduğu yardımlaşma ve dayanışma anlayışı sayesinde salgın sonrasında daha da güzel günler yaşayacağımıza olan inancımızı her zaman diri tutuyoruz.

Dayanışma duygusundan uzaklaşmış, yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği kronikleşmiş, demokrasinin ve insan haklarının evrensel kuralların uzağında bir dönemden geçerken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin de olumsuz etkileriyle iki yıldır sağlık ve huzur içinde, sevdiklerimizle bir arada bayram kutlayamamış olmanın hüznünü yaşıyoruz.

Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip israftan kaçınacağız. Her şeye rağmen salgına karşı topyekun mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere emek veren ve katkı sağlayan tüm yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bayram vesilesiyle başta yurt savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah’tan sabır diliyor, bedenlerini vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Covid19 nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu duygularla sağlıklı günlerde kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlarda buluşmak temennisiyle sizin ve ailenizin Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

