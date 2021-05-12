Vali Çuhadar, Ramazan Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamada bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajları vererek Ramazan Bayramını kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Derin bir manevi iklimi, huzur ve kardeşlik ortamını idrak ettiğimiz Ramazan ayını geride bırakırken yeni umutların güç bulacağı mübarek Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu vesileyle, Adıyamanlı kardeşlerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen ve toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların kardeşçe kucaklaştıkları çok özel günlerdir.

Ancak bu Ramazan Bayramını da, iki yıla yakın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini gerçekleştirememenin, sevdiklerimizle bayramlaşıp kucaklaşamamanın burukluğu içerisinde idrak edeceğiz.

İnanıyorum ki bu zor günleri siz kıymetli hemşerilerimizin göstereceği gayret, sabır ve kurallara riayet ederek dayanışma içerisinde hep birlikte geride bırakacağız. Bu zorlu günlerin bir an önce bitmesi ve daha güzel bayramlarda buluşmak temennisiyle bütün Adıyamanlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

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