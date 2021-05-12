Kahta'daki STK’lardan İsrail’e ortak tepki

Adıyaman’da Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Kahta Toprak Mahsulleri Ofisi önünde düzenlenen etkinliğe Kahta’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) Başkanı Osman Dündar, Mescidi Aksa’nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Dündar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplulukları Kudüs hassasiyetini tekrardan tazelendiği bugünde, kutsalımız olan Mescidi Aksa’ya haince ve teröristçe saldıralar düzenlemekte çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. İşgalciler, bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gidecekler.

Mescidi Aksa Müslümanların kırmızıçizgisidir. Kudüs tüm Müslümanların ortak sorunudur. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütü İsrail çok yakın zamanda nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan söküleceği, sökülüp atılacağı günler Allah’ın izniyle çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç ve çocukları öldürmekten çekinmeyen bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist İsrail, hak ettiği tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bu zalimlere anladığı dilde konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatının toplanması sağlamladır.

Ordumuzun teyakkuz haline geçmesi gerekir. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Mescidi Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımız vermeye hazırız. Terör örgütü İsrail Mescidi Aksa’ya yapmış olduğu haince saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise batı ülkelere seslenerek artık çifte standartların bir tarafa konulması gerektiğini belirterek, Kudüs özgür olmazsa Berlin’in ve Washington’un da özgür olmayacağını söyledi. Milletvekili Aydın, “Üç maymunun oynayan Batının vahşetini görmek zorundayız. Batı ülkeleri artık çifte standartlarını bir tarafa koyması gerekiyor. Çünkü Kudüs özgür olmazsa Berlin’in ve Washington’da özgür olmaz” diye konuştu.

Yapılan duaların ardından araçlar konvoy oluşturularak, İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinlilere yaptığı saldırılar protesto edildi.

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