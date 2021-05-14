Kutup Kaşifi Biruni finale kaldı

Adıyaman’da lise öğrencileri tarafından tasarlanan Kutup Kaşifi Biruni isimli robot, TEKNOFEST’in ilk yarışmasında finale kaldı.

Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve ArGe Sorumlusu Orhan Güneş öncülüğünde öğrencilerinin kutuplarda bilim insanları için tasarladığı Kutup Kaşifi Biruni isimli robot ilk yarışmada başarı elde etti.

TEKKOFEST’in ilk yarışması olan 2204C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projesi yarışmasında Fiziki Bilimler alanında Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kutup Kaşifi Biruni isimli projesi Adıyaman ve bölgenin finale kalan tek takımı oldu.

Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed elBiruni’nin ismi verdiği robot kutuplarda ki zorlu hava koşulları nedeniyle bilim insanlarının işini kolaylaştırması için tasarlandı. Kutup Kaşifi Biruni isimli robot, hava kirliliği, sıcaklık ölçümlerini yaparak, 2 boyutlu harita çizerek internet üzerinden bu verileri aktarabiliyor.

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