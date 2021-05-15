Adıyaman’da 10 dönüm buğday tarlası yandı

Adıyaman’da sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında 10 dönümlük buğday tarlası yandı.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Terman köyünde meydana geldi. Aziz Kıraç’a ait buğday ekili tarlada ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden köylüler traktörler ile yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Köylüler ve Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın yandığı belirlendi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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