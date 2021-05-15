Adıyaman'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsüne 5 bin TL ceza  

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsüne 4 bin 750 TL ceza kesilerek, gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kayalık Mahallesi´nde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlal ettiği için de 4 bin 750 TL ceza uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-05-15 18:25:37



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