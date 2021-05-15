Adıyaman'da komşular arasında kavga: 7 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi´nde meydana geldi. İki komşu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olaya ihbarla gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis kavgaya karıştığı belirlediği Mikail. B., Hakan. U., Abdullah. U., Muzaffer. A., Abdullah. S., Mehmet A. ve Musa. A. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak ardından üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-15 21:09:47



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