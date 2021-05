Müftü Taşçı Engelliler Haftasını kutladı

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı 1016 Mayıs Engelliler haftasını kutlayarak açıklamada bulundu.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını dile getiren İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Evreni değerli kılan insandır. İnsanın üstünlüğü onun maddî ve fiziki yapısı ile ilgili değil, manevi ve ruhi yapısı ile ilgilidir. İnsanların bedensel açıdan sağlıklı veya engelli oluşları hiç önemli değildir, çünkü her insan saygındır. Peygamber efendimiz insanlar arasında ırk, renk, zengin, fakir, engelli, engelsiz hiçbir hususta ayrım yapmamış, onlara değer vermiş, onlara iyi davrananları övmüştür. Asıl engel şu gördüğümüz bedenimizde ve vücudumuzda olan maddi engeller değil, asıl engel gözlerimizde olup iyilik ve güzellikleri görmemektir. Camiye gelen kardeşlerimiz Allah ile buluşmada hiçbir engel olmadığını göstermiş oluyorlar. Onun için kul olmaya hiçbir engel yoktur. Engelli kardeşlerimiz azim ve sabırla hayata tutunan özel insanlardır. Günlük hayatta hemen her yerde engelli kardeşimizle karşılaşmaktayız. Toplumumuzun önemli bir kesimini engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Başkanlığımızca dini konularda toplumun tüm katmanlarını kuşatacak şekilde, manevi rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda Adıyaman Müftülüğümüz Engelli Koordinatörlüğümüzce özverili çalışmalar yürütülmektedir. Engelleri aşarak engelsiz bir din hizmeti için, camilerimiz ve Kuran kurslarımızı erişebilir hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Merkez ve ilçelerimizde engelsiz Camilerimiz bulunmakta olup bütün engel gruplarına hizmet vermektedir. İşitme engelli kardeşlerimizin Cuma günleri okunan hutbeyi anlamaları için merkezde 2 camimizde işaret dili hutbe çevirisi yapılmaktadır. Görme engelli Sahabi Abdullah bin Ümmi Mektum Kuran Kursumuz da 22 görme engelli kardeşimiz Braille Kuran’ı Kerim öğrenmektedir. Görme ve İşitme engelli kardeşlerimiz ile sağlıklı iletişim için, Kuran Kursu ve din görevlilerimize yönelik Braille ve işaret dili kursları düzenlemekteyiz. Pandemi döneminde bedensel engelli 125 kardeşlerimize kendi imkanlarımız ile tekerlekli ortopedik sandalye ve görme engelli kardeşlerimize 20 adet beyaz baston hediyesinde bulunduk. 8 Cilt Braille baskılı Kuran’ı Kerim,25 adet İşaret dili Dini Kavramlar sözlüğünü işitme ve görme engelli kardeşlerimize hediye ettik. Toplumun engelliye duyarlılığı ve İslam’ın engelliye bakışı konularını zaman zaman hutbe, vaaz ve sohbetlerimizde işlemekteyiz. Bir gün değil her gün engelli kardeşimize ilgi göstermeliyiz. Engelliler için yaptıklarımızı aslında kendimiz için yapmaktayız. Bu vesile ile 1016 Mayıs Engelliler Haftasının engelli kardeşlerimiz ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür dilerim. Engelliler Haftanız kutlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.