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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık’tan Filistin açıklaması

İHA

Başkan Işık’tan Filistin açıklaması

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Işık, dernek üyesi olan avukat, savcı, hakim olarak bugün 81 ilde Filistin için ayakta olduklarını söyledi.
İsrail’e tepki göstererek her zaman Filistin’in yanında olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Işık, “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları 1948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Nitekim Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescidi Aksa’da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. İsrail terör devleti saldırılarına Gazze’de devam etmiş ve bu saldırılarda 41’i çocuk ve 23’ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş bin 100 kişi ise yaralanmıştır. İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri aşağıda sıraladığımız çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizler Hukukçular Derneği ve vicdan sahibi hukukçular olarak, İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçi olacağımızı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

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