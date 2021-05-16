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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filistin için Adıyaman’da dualar edildi

İHA

Filistin için Adıyaman’da dualar edildi

Adıyaman’da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail protesto edilerek, Filistinliler için dualar edildi.

Adıyaman’da ikindi namazı sonrasında toplanan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Hür Dava Partisi (HüdaPar) Adıyaman İl Başkanlığının öncülük ettiği birçok sivil toplum kuruşu temsilcisi, dernek başkanları ve vatandaşların katılmış olduğu basın açıklamasında Filistinliler için dualar edildi. Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan Hüda Par Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, “Her zaman ve platformda dile getirdiğimiz gibi Kudüs ve Mescidi Aksa sadece bir toprak veya coğrafya davası değildir. Kudüs, bir akide meselesidir, izzet ve onurumuzdur. Onu işgalden kurtarmak ve saldırılara karşı korumak, bütün Müslümanların görevidir. Bugün tarih tekrar bütün dünyaya gösterdi ki zalimlerin, kafirlerin anlayacağı tek dil direniş dilidir. Kudüs’ün özgürlüğüne giden yol hiç şüphesiz direnişten geçmektedir. Kaç gündür siyonist işgal çetesi direnişten dolayı afallamış ve tüm hırsını savunmasız insanlardan çıkarmaya çalışmaktadır. Hiçbir dönemde siyonist şebeke Filistin’de böylesine onları sığınaklara kapatacak bir direnişle karşılaşmamıştır. Öyleyse ey İslam ülkelerinin yöneticileri, direniş hareketine siyasi, ekonomik ve askeri olarak destek verin. Mescid Aksa ve Müslüman kardeşlerimize kalkan olun, sokakları kan gölüne çeviren katilleri durduracak adım atın, ülkelerinizin işgal rejimine sağladığı siyasi, ekonomik, askeri imkanları derhal sonlandırın. Hiç şüphesiz İslam, korkakların değil cesur ve atılganların omuzunda yükselecektir. İsrail, laftansözden anlamıyor. İsrail, Cuma günleri camilerden okunan hutbelerden anlamıyor, İsrail, kınanmaktan anlamıyor. Tarih şahittir ve bu günlerde bir daha tecrübe edilmiştir ki, İsrail, ancak ve ancak güçten anlıyor. Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir. Gün, topyekun İslam alemi ve dünya barışını korumakla görevli uluslararası kuruluşların İsrail’in zulmüne dur deme günüdür. İslam toplumunun faaliyet gösteren bütün teşkilatlarını, insanlık onurunu korumayı görev sayan tüm sivil toplum kuruluşlarını, Kudüs’ün barış yurdu olmasının temini için bir araya gelerek en güçlü tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz. İslam ülkelerinden, ordularını Kudüs şuuruyla teyakkuza geçirmeye, İsrail’e karşı somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Nasıl ki Azerbaycan’a, Karabağ’a askeri destek sağlandıysa Filistin için de aynı destek sağlanmalıdır diyoruz. İslam topraklarını işgal edenlerin aramıza soktukları tefrika, nifak tohumlarını söküp atmamızın vakti gelmedi mi, daha ne zaman sadece ve sadece Allah’ın kitabı ve Peygamberi Zişan’ın sünnetine sımsıkı sarılacağız. Kudüs bugün gönüllerimizi birleştirmeyecekse daha ne zamanı, neyi, kimi bekleyeceğiz. Allah muhafaza yaşadığımız İslam beldelerinin Kudüs ve diğer mazlum İslam beldeleri gibi işgal edilip yıkıma uğramasını mı bekleyeceğiz. Zannetmeyelim ki bugün Kudüs, Şam ve diğer İslam beldelerini işgal edenler emperyalist ABD, İngiltere ve uşakları o habis gözlerini İstanbul’a, Diyarbakır’a dikmemiş olsunlar. Lanet olsun zalimlere ve zalimlere ses etmeyen zelillere, veyl olsun zalimlerden korkarak gerisin geriye kaçanlara” diye konuştu.
Okunan basın açıklaması sonrası Filistinlilere dualar edilerek İsrail’e de tepki gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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