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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akrabalar arasında kavga:1 Yaralı, 3 gözaltı

İHA

Akrabalar arasında kavga:1 Yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 100. Yıl İlkokulu yakınlarında akrabalar arasında bir birine bağırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada V.M., isimli kişi başına aldığı sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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