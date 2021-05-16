Adıyaman'da iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da iki aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralındı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi´nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan Metin Vakkas, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Polis, kavgaya karıştığı belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-05-16 22:41:29
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