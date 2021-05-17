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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru köpekleri torbaya koyup dereye attı

İHA

Yavru köpekleri torbaya koyup dereye attı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vicdansızlar tarafından torbaya konularak dereye atılan yavru köpekler son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından 2 yavru köpek bir torbaya konulup Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 511 sokak üzerinde bulunan Yemişen Deresine atıldı. Ağzı sıkıca bağı olan torba içerisinden köpek seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yavru köpeklerin içerisinde bulunduğu torba dereden çıkarıldı. Ölmek üzere olan yavru köpekleri torbadan çıkaran itfaiye ekipleri, köpekleri alarak onlara mama ve su verdi. Karınları doyurulan ve vicdansız şahıs yada şahıslar tarafından dereye atılan köpekler daha sonra itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.
Çevredeki vatandaşlardan Gökhan Özet yavru köpekleri torbaya koyup kanala atan şahıslara tepki göstererek, “Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk eden kişilerde insanlık ve vicdan kalmamış. Ne istiyorlar bu hayvanlardan. Bunu hayvanlara yapan insanlara da yapar. Allah korkusu olmayan insan her şeyi yapar, sözün bittiği yerdeyiz söyleyecek bir şey yok" diye konuştu. Yavru köpekleri kanala atan vicdansızların yakalanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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