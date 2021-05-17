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Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler

İHA

Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler

Korona virüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Adıyaman’da berberlerde tıraş yoğunluğu yaşandı. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.
17 günlük tam kapanmanın ardından tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere koştu. Tıraş olmak için berberlere gelip sıraya giren vatandaşlar saatlerce sırada bekledi. Bazı vatandaşlar 3 saat, bazı vatandaşlar ise 5 saat bekleyerek tıraş olabildi. Sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise berberlerini telefonla arayarak randevu oluşturdu. Berberler, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yaklaşık 4550 kişiyi tıraş ettiğiklerini ve sırada bekleyen birçok kişinin de olduğunu vurguladı.
Tıraş olabilmek için 5 saat beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ferdi Aydar, “Ben yaklaşık 5 saattir buradayım. 17 Günlük kısıtlamadan dolayı bugün geldik berbere, yaklaşık 5 saattir buradayım, sıra bekliyorum ve beklemeye de devam ediyorum. Evet baya bir yoğunluk var burada” dedi.
Vatandaşlardan Muhammed Aktaş ise “Kısıtlamalardan dolayı evde de tıraş olmadığımız için dışarıya çıktık ama berberler de çok yoğun. 3 Saattir bekliyoruz ve 3 saat daha bekleriz her halde” şeklinde konuştu.
Oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen berber işletmecisi İrfan Özer, "17 günlük bir kısıtlamanın ardından bugün çok yoğun bir güne başladık. Şuana kadar 4550 kişi çıktı, tıraş oldu. Ama halen bekleyenler var, randevu sistemine geçtik. Yarında devam edeceğiz. Bugüne yetiştiremediklerimizi yarına, yarın da dolarsa Çarşamba gününe aktaracağız. Aynen çok yoğunuz bakalım, yetiştire bildiğimiz kadar bugün, yoksa yarın, yoksa diğer gün. Zaten sabah saat 7’de başlıyoruz, akşam 8’e kadar” diye konuştu.

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