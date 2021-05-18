Başkan Uslu, 19 Mayıs’ı kutladı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu mesajında, Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesinin Türk gençliğinin elinde nesilden nesile aktarılarak ebediyen yanmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Uslu, 19 Mayıs 1919’un karanlıktan aydınlığa geçişin ve milli şahlanışın sembolü olduğunu belirterek, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlatmıştır. Aziz milletimiz Atamızdan aldığı işaretle tek yumruk olmuş, canı pahasına cepheden cepheye koşmuş, destansı kahramanlıklarla milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Büyük Önder Atatürk bu özel günü yüreği bayrak ve vatan sevgisiyle dolu asil milletimizin gençlerine bayram olarak armağan etmiştir. Bizler de eğitim ve bilimin ışığında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz de kendilerine güvensinler ve inansınlar. Kendilerine inandıklarında üstesinden gelemeyecekleri bir konu, başaramayacakları bir husus yoktur. Bunun en güzel örneklerini son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanat ve spora kadar her alanda görüyor ve gençlerimizle gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin ve tüm milletimizin 102. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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