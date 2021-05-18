Başkan Dağtekin’den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Mesajında 19 Mayıs’ın milli olduğu kadar sarsılmaz mücadelenin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Dağtekin, “19 Mayıs, hürriyetine tarih boyunca pranga vurdurtmamış olan aziz milletimizin yeniden şahlanışını ifade eden önemli bir tarihtir. Bu milli yolculuğun ilk durağında Gazi’yi karşılayan bağımsızlık ve hürriyet aşkı olmuştur.19 Mayıs, bu aziz milleti tarihin sahnesinden silmek isteyenleri bozguna uğratacak olan mücadelenin başlangıç tarihidir. Milli mücadele, şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla her türlü işgale ve sömürü girişimine, eziyete ve esarete, zulme ve zalime karşı durabilmek için mukaddes Anadolu topraklarında filizlenmiş, kök salmış ve boy verdikçe vermiş destansı bir ruhun adıdır. 19 Mayıs’ta Samsun’da kıvılcımın atıldığı milli mücadele ateşi, Erzurum ve Sivas’ta kurtuluş meşalesine dönüşmüş ve tüm yurdu aydınlatmıştır. İşte bu sürecin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise, 19 Mayıs’ta başlayan yolculuğun en kıymetli anlamı olmuştur. Yüce Rabbimden niyazımız; bu ruhla devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daim, vatanımızı da ilelebet kaim kılmasıdır. Varlığımız ve dirliğimiz ilelebet daim olsun, necip milletimiz daha nice yüzlerce yıl payidar kalsın inşallah. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her fırsatta gençliğin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yapmış ve gençlerimizi geleceğimizin mimarı olarak tarif etmiştir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükumetlerimiz, hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman’ımızda Gençlik ve spor anlamında çok ciddi yatırımlar yaptık. Sadece 20182020 yıllarında 30 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılmıştır. Türkiye’de iller sıralamasında nüfusuna oranla yatırımlarda Adıyaman’ımız dördüncü sırada. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, gençleri sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüğümüzü, gençlerimize yaptığımız yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Bu düşüncelerle, Adıyamanlı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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