Başkan Fırat 19 Mayıs’ı kutladı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık yolunda ortaya koymuş olduğu en anlamlı günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyün bir mutlulukla kutladıklarını söyleyen Başkan Mahmut Fırat, kutluyoruz. Bu tarihte Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin aslında Anadolu’ya ve Türk Gençliğine tutulan bir ışık olarak görmeliyiz. Bu ışıkla Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ve gelecek genç nesillere rehber niteliğinde bir duygu olduğunu unutmamalıyız. Gençlere armağan edilen bir bayram olsa da geleceğin güvencesinin gençlerimizin elinde olduğunu simgelemektedir. Gençlere olan güvenimizi onlara göstermeli ve bu bayrağı onların göğüsleyerek bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılmalarına imkan tanımalıyız. Bizlerin tecrübesinden istifade etmelerine olanak sağlayarak ve onlarında yeni nesil teknoloji ve açık fikirlilikleriyle bizlere bu gururu yaşatacaklarından eminim. Onlara tavsiyem, Yaşadığımız süreçler de bize gösterdi ki bilim, teknoloji ve tarım kesinlikle kaçınılmaz bir gerçek ve ülke kalkınmasında en önemli faktörlerdir. Bunlara sıkı sıkı sarılmalı ve gelişim sağlayacak adımlar atmalarını istiyoruz. Zorlu salgın günlerinde her ne kadar coşkuyla bayramı geçmiş senelerdeki gibi kutlayamasak da aynı duygularla içimizde ve evimizde yaşamaya çalışacağız. Bu süreçlerin bir an önce bitmesini arzulayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım” diye konuştu.

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