Zabıta ekipleri marketleri denetledi

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında ve marketlerde denetim yaptı.

Korona virüs dolayısıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarları ile marketlerde denetimlerini sürdürdü.

Pazarlarda ve marketlerde sosyal mesafe ve maskenin yanı sıra semt pazarlarında da hal fiyatı baz alınarak, vatandaşa yüksek fiyattan satış yapan esnaflara da uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan esnafların uyarıldığını belirten yetkililer, denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.

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