İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski valilik kavşağı yakınlarında S.K., idaresindeki 01 KT 211 plakalı Peugeot marka otomobil ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan E.K., ile B.G., yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı hastaneye gitmek istemedi.

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