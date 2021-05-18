Milletvekili Aydın’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, yayımladığı mesajında 19 Mayıs 1919’da temelleri atılan Kurtuluş mücadelemizin 102. yıldönümüne ulaşmanın kıvancını, coşkusunu ve heyecanını, aynı azim ve inançla da milletimizle kucaklaşmanın mutluluğunun yaşadığını dile getirdi.

Aydın, “İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna bundan 102 yıl önce yakılan kurtuluş ateşinin tüm Anadolu’yu sarmasıyla, milletimiz hürriyeti için neler yapabileceğini tüm cihana bir kez daha göstermiştir. Bizi biz yapan ve her şeyden önemlisi bu vatan topraklarında hepimizi tek bir vücut, tek bir dava ve tak bir vatan için bir araya getiren günlerden biri olan 19 Mayıs, geleceğimiz olan gençliğimize bırakacağımız en önemli miraslarımızdan biridir.

Tarih boyunca dün olduğu gibi bugün de millet olarak gençliğimize, geleceğimize olan itimadımız her zamankinden daha fazladır. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve bunu geleceğe taşımak için kararlılıkla, izzet, iffet, sadakat ve gururla yarınlarına bakan gençliğimiz bu kutsal vatan topraklarının en büyük teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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