Milletvekili Tutdere’nin 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gençlerimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Cumhuriyet düşüyle İstanbul’dan Samsun’a geldiğinin altını çizerek, “102 yıl önce yanan bu Cumhuriyet ateşi, bugün dahi ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “ Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıkarken hakkında verilen idam kararını halkın vicdanına sığınarak yırtıp atmış, bağımsızlığımız için ölümü dahi göze alarak dünyanın en onurlu yürüyüşünü başlatmıştır.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, umutlarımızı canlandırarak yolumuzu aydınlatmıştır. Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir. Bağımsızlığımızın ve kurtuluşumuzun en büyük adımı olan Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ta yeni bir başlangıçla Türk Milleti’nin Anadolu’daki varlığı perçinlenmiştir.

Büyük mücadelelerin ardından üstün bir onurla yükselttiğimiz Cumhuriyetimizi yaşatacak ve yükseltecek olan gençlerimiz, ülkemizi ileriye taşıyacak ve Atatürk’ün en büyük hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak idealini gerçekleştireceksiniz.

Hiç kuşkumuz yok ki 102 yıl önce işgale hayır diyerek ayağa kalkan ve bağımsızlığını kazanarak Cumhuriyeti ilan eden bu halkın çocukları Türkiye’yi bugünkü karanlıktan kurtaracaktır.

Sevgili gençler, aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı hediye ettiği gençlerimizin bu inançla hareket ederek ülkemizin yarınlarını inşa edeceğine inancımız tamdır.

Bizler; Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet kararlılığıyla İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a ayak bastığındaki aynı azim ve kararlılıkla hareket edecek, gençlerimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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