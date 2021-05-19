Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi

İHA

Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı milli sporcular, Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş öncülüğünde milli sporculardan oluşan gençlik grubu hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunum sonrası çeşitli spor branşlarından uluslararası arenada birçok başarıya imza atan milli sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek ile üzerinde Vali Mahmut Çuhadar’ın isminin yazılı olduğu 02 Numaralı Türkiye formasını takdim etti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin Gençlik Haftasını tebrik ediyorum. Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla milli mücadelenin fitili ateşlenmiş ve yedi düvele karşı bir mücadele başlatılarak bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti teşekkül ettirilmiş ve bizleri bugüne getiren büyük Türkiye’nin temel taşları atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, bağımsızlık şuuruyla yetişen sizlere emanettir. Siz değerli gençlerimiz sportif faaliyetlerle, bilimle, irfanla yoğrulduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve uluslararası arenada hak ettiği saygın yeri alacaktır. Bunun için siz değerli gençlerimize düşen görev son derece önemli ve hayatidir. Sizler bir sonraki devlet idaresini ele alacak bugünün gençleri, yarının yetişkinleri, idarecileri ve bilim adamlarısınız. Bundan dolayı güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak olan en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bu nedenle sizlerin çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetişmeniz, devlet ve millet olarak en önemli gayemizdir” diye konuştu.
Ziyaret sonunda Vali Mahmut Çuhadar, milli sporculara bir çanta içerisinde çeşitli hediyelerden oluşan bir set verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kahta’da hububat hasadı başladı
YEREL HABERLER Kahta’da hububat hasadı başladı
Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı
Cinnet getiren şahıs karısını satırla hastanelik etti 4 çocuk annesi kadın, hastanede yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Cinnet getiren şahıs karısını satırla hastanelik ...
Milletvekili Tutdere’nin 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’nin 19 Mayıs mesajı
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
YEREL HABERLER Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Milli sporcular Nemrut’un zirvesinde İstiklal Marşı okudu Adıyaman’da milli sporcular 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı bir etkinliğe imza attı
YEREL HABERLER Milli sporcular Nemrut’un zirvesinde İstiklal Marşı ...
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Adıyaman´da bir eve tabancayla ateş açıldı
YEREL HABERLER Adıyaman´da bir eve tabancayla ateş açıldı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adıyaman’da, Kudüs konvoyu düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da, Kudüs konvoyu düzenlendi
Gölbaşı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi ...
Milletvekili Aydın’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan 19 Mayıs mesajı
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
YEREL HABERLER Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri marketleri denetledi
Başkan Fırat 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Fırat 19 Mayıs’ı kutladı
Başkan Dağtekin’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den 19 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç, 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, 19 Mayıs’ı kutladı
Gölbaşı Belediyesinden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesinden İsrail’e kınama
Başkan Uslu, 19 Mayıs’ı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Uslu, 19 Mayıs’ı kutladı
Vali Çuhadar'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Vali Çuhadar'dan 19 Mayıs kutlaması
Elde edeceği kar marjının tamamını Filistin’e bağışlayacak Adıyamanlı esnaftan örnek davranış
YEREL HABERLER Elde edeceği kar marjının tamamını Filistin’e ...
Milletvekili Toprak, Alman Müsteşar Bareiss ile Adıyaman’ı Görüştü
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak, Alman Müsteşar Bareiss ile ...