Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kenan İ., idaresindeki 31 P 8228 plakalı Audi marka otomobil ile Mahmut Ç., idaresindeki 02 ABG 653 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesinde çapıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut çoban ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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