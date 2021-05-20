Kırmızı ışıkta geçen kamyon otomobile çarptı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Kahta istikametine gitmekte olan Gaffari Çakmak idaresindeki 27 ACT 702 plakalı Ford marka kamyon, Saat Kulesi kavşağında kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kavşakta dönüş yapan Hüseyin Şenel idaresindeki 34 BRT 223 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Şenel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan her iki araç trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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