Saman balyaları alev alev yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 30 ton saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde Veysel Aslan'a ait açık alanda bulunan saman balyaları alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan saman balyalarını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 ton saman balyası yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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