Adıyaman’da sansar korkusu

Adıyaman’da mahalle aralarında görülen sansar vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Daha önce Adıyaman merkez Cumhuriyet mahallesinde görülen ve kümeslere giren sansar bu kez Kayalık mahallesinde göründü.

Cumhuriyet mahallesinde taklacı güvercin kümesine girerek 21 güvercini parçalamış ve daha sonra bir otomobilin çarpması sonucu sansar ölmüştü.

Aradan geçen birkaç ay sonra Kayalık Mahallesi 3. Çevre yolunda yine sansar görüldü. Cadde üzerinde ilerleyen ve evlerin önündeki bahçelere giren sansar tavuk, horoz ve kuş besleyen vatandaşların korkulu rüyası oldu. Kümeslere girmesinden korkulan sansar için Belediye yetkililerinin harekete geçmesini istedi.

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