Vali Çuhadar, Haydaran Kaya Kabartmalarını inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kommagene Krallığı döneminde yapılarak günümüze kadar gelen Haydaran köyündeki kaya mezarları ile Güneş Tanrısı Hellias ve Kral Mithridates’in tokalaşma tasvirinin yer aldığı kabartmaları inceledi.

Kommagene Krallığı başta olmak üzere tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan Adıyaman, her köşesinde ayrı bir tarih barındırıyor. Vali Mahmut Çuhadar, Haydaran köyündeki kabartmaya ulaşmak için 1.200 metrelik taşlık, kayalık, kaygan ve zorlu patikayı eşi Serinay Çuhadar’la birlikte yürüdü.

Adıyaman'ın 17 kilometre kuzeyinde bulunan Taşgedik Köyü sınırları içinde yer alan Kommagene medeniyeti döneminde büyük bir ana kayaya oyulmuş Güneş Tanrısı Helios ile Kommagene Kralı Mithridates’in karşılıklı ayakta durmalarını tasvir eden Haydaran Kaya Kabartmalarını inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, burada kayalara işlenmiş figürlerle ilgili Müze Müdürü Mehmet Alkan’dan bilgi aldı.

Vali Çuhadar, daha sonra Taşgedik Köyünde Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan AB (İPA) projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmaları ve ziyaretçi karşılama merkezinin yapılacağı alanı inceledi.

Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman, gerek tarihi ve kültürel birikimi gerekse de sahip olduğu tarihi ören yerleriyle çok önemli turizm zenginliklerini bünyesinde barındıran bir ilimizdir. Tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan Adıyaman, her köşesinde tarih fışkıran adeta bir açık hava müzesi konumundadır. İlimizin her köşesinde ayrı bir tarihi değer, ayrı bir kültürel zenginlik mevcuttur. Bugün, tarihi kaynaklara göre Kommagene medeniyetine ait olduğu rivayet edilen Taşgedik köyümüzdeki Haydaran Kaya Kabartmalarını inceledik. Bu kadar önemli tarihi ören yerlerimizin turizme kazandırılması amacıyla Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi (İPA) kapsamında, köyümüzde tarihi alanın bulunduğu yere yakın bir noktada ziyaretçi karşılama merkezi yapacağız ”dedi.

Haydaran Kaya Kabartmalarındaki incelemelerinin ardından Taşgedik Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, burada köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.