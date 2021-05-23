Adıyaman'da kayıp genç, 2 gündür aranıyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 2 gündür kayıp olan Ali Ermutlu (21), jandarma ekipleri tarafından arazide aranıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali Ermutlu, cuma günü sabah kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Ermutlu'yu arama çalışmalarından sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dün belde merkezi ve kırsalında arama çalışmaları başlatıldı. Cep telefonu bulunmayan Ermutlu'nun en son belde kırsalında görüldüğünün belirtilmesi üzerine arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı. Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri iz takip köpeği kullanarak başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-05-23 15:04:22



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