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Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor Gaziantep’ten Adıyaman’a iz takip köpeği getirildi

İHA

Kayıp genç 300 kişilik ekiple aranıyor Gaziantep’ten Adıyaman’a iz takip köpeği getirildi

Adıyaman’da 2 gündür kayıp olan genç, 300 kişilik bir ekiple dağ taş her yerde aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için evinden dışarıya çıktı. İki gün önce evden ayrılan ve bir daha da geri dönmeyen Ermutlu’dan haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, beldenin üst kısımlarında ve civarda bulunan dere yataklarında aramaya başladı. İki gündür her yerde aranan ve bir türlü kendisine ulaşılamayan Ali Ermutlu için, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli Sürme isimli iz takip köpeği de getirildi. Ali ve Gaffure Ermutlu’nun 10 çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve belde halkının da yer aldığı 300 kişilik bir ekip tarafından aranmaya başlandı. Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği aramalara Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın da katıldı.
Kaybolan Ali Ermutlu için 2 gündür her yerde arama yaptıklarını dile getiren Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, “Dün saat 10’dan itibaren kendisinden haber alınamıyor. Kendisinden haber alınamadıktan 45 saat sonra ailesi kolluk kuvvetlerimizi bilgilendiriyor. Bu anlamda sağ olsun AFAD ve kolluk ekipleri dünden bu yana gerekli çalışmaları tüm ekipmanlarıyla beraber yapıyorlar. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor, tabi şu an her yerde aranıyor” dedi.
Daha sonra konuşan baba Ali Ermutlu ise, “Kamu kurumlarını ve jandarmayı aradık, sağ olsunlar geldiler, arama yapıyorlar. Çocuğum oldukça sakin biriydi, efendi bir kişiliği sahipti. 10 çocuğumdan biriydi” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar ise, “Ali Ermutlu’yu arıyoruz. Dünden bu yana kayıp, saat 9.3010 gibi evden çıkmış. Herhangi bir haber daha alınamadı kendisinden. Şu an arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Dere yataklarını arıyoruz, orman içini aradık, köprü ve menfez altlarına baktık. Bir sonuç alamadık şu ana kadar” diye konuştu.
Kendisinden bir türlü haber alınamayan Ali Ermutlu için ekipler arama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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