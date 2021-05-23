Adıyaman Belediye Meclisinden Filistin’e destek

Adıyaman Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları kınanırken, Filistin halkına 100 bin TL’lik maddi destek kararı alındı.

Meclis üyelerinin oylarıyla alınan bu kararla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, karara imza atan tüm üyelere teşekkür etti.

Toplantıda Filistin’de yaşanan zulme de dikkat çeken Başkan Kılınç, terör devleti İsrail’i lanetleyerek, “Adıyaman Belediyesi olarak, terörist İsrail’in zulmü nedeniyle zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olmak için meclisimiz tarafından 100 TL’lik yardım kararı alınmıştır. İnşallah yapacağımız bu yardımı en kısa sürede Diyanet Vakfı yoluyla kardeşlerimize ulaştıracağız. İsrail’in Filistin halkına yönelik Ramazan ayından bu yana sürdürdüğü zulüm karşısında her zaman Filistin Devletinin ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu terör devletinin eylemleri son bulacak ve Filistin halkı kendi öz topraklarında hür bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle İsrail’in saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan Filistinli kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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