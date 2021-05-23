Belediyeler birliği Filistin için ortak bildiri yayımladı

Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs toplantısında Filistin için ortak bildiri yayımlandı.

Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Gölbaşı’nda düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın ev sahipliğini yaptığı toplantının ana konusu İsrail tarafından Filistin ve Mescidi Aksa’da devam eden saldırılara tepki göstermek için yayınlanan ortak bildiri oldu.

Kahta, Adıyaman, Gölbaşı ara aktarma istasyonunun mevcut yapısı konusunda görüşlerin alındığı toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyeler Birliği adına İsrail terörünü kınayan bildiriyi okudu.

Bildiri de şu ifadelere yer verildi, “İsrail devleti tarafından Ramazan ayından bu yana Mescidi Aksa ve Filistinlilerin yaşadığı diğer bölgelerde yaşayan Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan saldırılar devam etmektedir. Bilinmelidir ki, Mescidi Aksa dünyadaki bütün Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal mabedidir. Devlet terörü işleyen İsrail hava, kara ve denizden Gazze’yi abluka altına alıp, tahrip gücü yüksek silahlarla sivil yerleşim yerlerini bombalayarak çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın sivil Filistinli kardeşlerimizi şehit ederek, insanlık ve savaş suçu işlemektedir. İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Kudüs’ün huzura ermesini, Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında özgürce yaşamasını ve İsrail’in uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermesini bekliyoruz. Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanlığı olarak mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtir, şehit olan kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet, yaralı gazilere de acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

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